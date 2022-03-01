الامارات | محمد بن زايد يبحث هاتفيا مع الرئيس الروسي الأزمة مع أوكرانيا وملف الطاقة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يبحث هاتفيا مع الرئيس الروسي الأزمة مع أوكرانيا وملف الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدداً من القضايا الإقليمية والدولية..في إطار الاتصالات والمباحثات التي يجريها سموه والتي شملت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون .

واطلع سموه خلال الاتصال على آخر التطورات الجارية حالياً، كما تم التطرق للعلاقات الثنائية بين الطرفين وملف الطاقة في ضوء التعاون الروسي مع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" .و تم الاتفاق على ضرورة المحافظة على استقرار سوق الطاقة العالمي.

كما أطلع سموه من الرئيس الروسي على تطورات الأزمة مع أوكرانيا، وأكد سموه على الحل السلمي للأزمة بما يضمن مصالح كافة الأطراف وأمنهما القومي.

وأكد سموه على ضرورة استمرار الاتصالات والمشاورات الجادة لحل الأزمة والتوصل إلى تسوية سياسية بما يحقق السلم والأمن العالمي.

وفي هذا السياق أكد سموه أن دولة الإمارات ستواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية بهدف المساعدة في إيجاد حلول سياسية للأزمة.

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