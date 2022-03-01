الامارات | "الأرصاد" يحدد الموعد الرسمي لحلول "فصل الربيع" على الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحدد الموعد الرسمي لحلول "فصل الربيع" على الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن شهر مارس الجاري، يعد الشهر الأخير من شهور الشتاء، حيث تبدأ معه درجات الحرارة في الارتفاع خاصة خلال النصف الثاني منه، منوهاً إلى أن فصل الربيع يبدأ جغرافيا في الحادي والعشرين من هذا الشهر بتعامد الشمس على خط الاستواء ثم بعد ذلك تتجه ظاهريا شمالا نحو مدار السرطان.

وقال المركز، في لمحة مناخية عن شهر مارس: "تتأثر الدولة خلال هذا الشهر بمرور منخفضات جوية سطحية وعلوية متجهة من الغرب إلى الشرق، في بعض الحالات تتعمق المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا على المنطقة، مما يؤدي إلى تكوّن سحب ركامية مصحوبة بأمطار ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة".

وأوضح أن الرياح السائدة تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على آخر الليل و الصباح، وتتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية في فترتي الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/البحر، فيما تقل نسبة الرطوبة فى الهواء قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر فبراير، خاصة مع النصف الثاني منه، إذ يبلغ متوسط الرطوبة النسبية 52 % ، و تظل الفرص مهيأة لتشكّل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة مع الاستقرار في الأحوال الجوية.

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