الامارات | «الحرارة» تنخفض اليوم.. وترتفع تدريجياً الخميس

شكرا لقرائتكم خبر عن «الحرارة» تنخفض اليوم.. وترتفع تدريجياً الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس رطب على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ومغبراً أحياناً نهاراً، مشيرة إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة.

وأوضح المركز أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر، الذي يكون متوسط الموج إلى مضطربه في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.

وأوضح المركز أن الطقس غداً سيظل رطباً على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، بينما تبقى الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يصبح خفيف الموج إلى متوسطه، في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن طقس الخميس المقبل سيشهد تشكّل ضباب وضباب خفيف صباحاً على المناطق الساحلية والداخلية، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً، مع حدوث ارتفاع في درجات الحرارة، مشيراً إلى أن الرياح ستصبح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وفيما يتعلق بطقس يوم الجمعة المقبل، توقّع المركز أن يكون مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع حدوث ارتفاع آخر في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتصبح مثيرة الغبار، وتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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