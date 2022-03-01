الامارات | بلدية أبوظبي تنفذ حملة تفتيشية على مواقع البناء

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تنفذ حملة تفتيشية على مواقع البناء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية مدينة أبوظبي على المقاولين والاستشاريين أهمية اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية، والالتزام بمعايير البيئة والصحة والسلامة في المواقع الإنشائية، بهدف توفير البيئة الصحية والآمنة في جميع هذه المواقع، سواء للعاملين فيها أو لسكان المناطق المحيطة بهذه المواقع.

جاء ذلك خلال حملة تفتيش وتوعية نفذتها البلدية على المواقع الإنشائية في جميع مناطق مدينة أبوظبي، وشملت الحملة زيارة 219 موقعاً إنشائياً، وتوعية 298 موقعاً، وأسفرت عن إنذار 18 موقعاً، ومخالفة ثلاثة مواقع، لعدم التزامها معايير البيئة والصحة والسلامة.

واستهدفت الحملة التأكد من مدى تطبيق الاستشاريين والمقاولين نظام إمارة أبوظبي للصحة والسلامة المهنية، والتحقق من التزامهم القوانين والتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

وتأتي الحملة تعبيراً عن التزام البلدية بحماية العمال والمجتمع، وصون صحتهم وسلامتهم، والسعي لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال، والتأكد من تطبيق اشتراطات ومتطلبات ومعايير البيئة والصحة والسلامة في قطاع البناء والإنشاء.

وأكدت البلدية أنها حريصة على رفع مستوى الوعي والتثقيف في قطاع البناء والإنشاء، وتقوم لتحقيق هذا الهدف بتنظيم العديد من ورش العمل التدريبية التوعوية على مدار العام.

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