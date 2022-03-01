الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إشارات

اقترح سكان في الشارقة وضع إشارات إرشادية في مداخل طوابق المواقف، التي يعاني مستخدموها ضيق ممرات الصعود والنزول، ما يعرضهم للاصطدام بالسيارات عند مواجهة المركبات المسرعة، خلال مرورهم بالمنحنيات المخفية.

مساجد

دعا سكان في منطقة التعاون بالشارقة، إلى إنشاء مساجد إضافية بالمنطقة لاستيعاب الزيادة المستمرة في عدد السكان، مطالبين بإقامة خيم خارجية تابعة للمساجد الصغيرة، قبيل شهر رمضان لاستيعاب أعداد المصلين.

حافلات

تتجاهل بعض المدارس الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورنا»، على صعيد السعة الاستيعابية للحافلات المدرسية الخاصة بنقل الطلبة، إذ تتجاوز الحدود الاستيعابية القصوى بشكل واضح.

حملة

أثنى سكان في أبوظبي على الحملة التوعوية الافتراضية التي نظمتها بلدية المدينة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، واستهدفت تعزيز المشاركة المجتمعية في المحافظة على نظافة السكيك في الأحياء السكنية والممرات الجانبية الخاصة بالمحال التجارية.

تأجيل

طالب عملاء بنوك بتوفير خدمة تأجيل الأقساط الشهرية عبر الموقع الإلكتروني للبنوك والتطبيقات الذكية، إذ لايزال الأمر يتطلب زيارة الفروع، على الرغم من بساطة الخدمة وإمكانية تقديم الطلب بسهولة عبر الإنترنت.

صور

ينشغل بعض السائقين بالتقاط الصور، سواء «سيلفي» أو للمناظر الخارجية أثناء قيادتهم المركبات، بطريقة تهدّد بوقوع حوادث سير، وتشكّل خطراً على مستخدمي الطرق.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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