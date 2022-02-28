الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | محمد بن راشد يطلق المرحلة التشغيلية من المدرسة الرقمية

0 نشر
متابعة موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يطلق المرحلة التشغيلية من المدرسة الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، المرحلة التشغيلية من المدرسة الرقمية ضمن المبادرات الإنسانية للطلاب الذين يواجهون صعوبة الالتحاق بالمدارس النظامية.

وقال سموه في حسابه الرسمي على "تويتر": "أطلقنا اليوم المرحلة التشغيلية من المدرسة الرقمية ضمن مبادراتنا الإنسانية للطلاب الذين يواجهون صعوبة الالتحاق بالمدارس النظامية .. البداية ب٢٠ ألف طالب .. والهدف مليون طالب خلال خمس سنوات".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا