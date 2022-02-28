الامارات | بشرى سارة لحاملي بطاقة إسعاد

شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لحاملي بطاقة إسعاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في رئيس اللجنة منى العامري، مذكرة تعاون مع الجامعة الأمريكية بإمارة رأس الخيمة ممثلة برئيسها الدكتور حسن حمدان العلكيم، لتنضم الجامعة إلى برنامج بطاقة "إسعاد"، الذي يقدم خصومات وعروض متنوعة لحاملي البطاقة من الموظفين في مختلف الدوائر والجهات الحكومية والخاصة المنضمة للبرنامج.

وبموجب المذكرة، تقدم "الجامعة الأمريكية برأس الخيمة" خصماً بنسبة 20% للملتحقين الجدد بالجامعة، و10% للطلبة المستمرين من حاملي بطاقة إسعاد وأقاربهم من الدرجة الأولى، وذلك على جميع برامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا المعتمدة لدى الجامعة، ابتداء من العام الدراسي 2023/2022، كما تنص المذكرة على أن تتولى لجنة بطاقة إسعاد، الإعلان عن العرض لحاملي البطاقة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص بها، وعبر منصات إسعاد الإعلانية، والمواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إرسال عرض الجامعة عبر البريد الإلكتروني إلى جميع حاملي بطاقة "إسعاد".

وتعليقاً على المذكرة قالت منى العامري إن الاهتمام بالجانب التعليمي والمساهمة في حصول حاملي بطاقة إسعاد وأقاربهم، على مستوى تعليمي جيد وبتكلفة مادية أقل، يعد من الأولويات لدينا، لافتاً إلى ان قطاع التعليم في اللجنة يقدم لحاملي البطاقة خصومات مميزة في عدد كبير من الجامعات والمدارس والمراكز التدريبية بدولة الإمارات العربية، بالإضافة إلى عدد من الجامعات في بريطانيا وأمريكا وكندا، سواء كانت الدراسة عن بعد أو الحضور الشخصي.

وأضافت العامري: إن توقيعنا على هذه المذكرة وانضمام جامعة بحجم "الجامعة الأمريكية برأس الخيمة"، إلى برنامج " إسعاد "، يعد إضافة مميزة، ويضع أمام حاملي البطاقة، خيارات متعددة ، للجامعات التي تلبي طموحاتهم.

من جهته قال الدكتور حسن حمدان العلكيم إن الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة تحرص على تعزيز شراكاتها مع القطاعين العام والخاص، بما يوفر الدعم العلمي والأكاديمي لتلبية تطلعات ومتطلبات المجتمع والجهات المعنية، وإعداد جيل من الكفاءات والخبرات العلمية والعملية المتميزة في شتى المجالات الفنية والإدارية.

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