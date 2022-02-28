الامارات | محمد بن زايد يستقبل خالد بن سلمان

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل خالد بن سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ونقل سمو الأمير خالد بن سلمان في بداية اللقاء .. تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة .. إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياتهما لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار .

فيما حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. الأمير خالد بن سلمان أطيب تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وخالص تمنياته للمملكة وشعبها الشقيق دوام الرفعة والرخاء.

وبحث سموهما - خلال اللقاء - العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة وتعاونهما الإستراتيجي في جميع المجالات خاصة مواصلة التنسيق والتشاور والعمل المشترك في الشؤون الدفاعية.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

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