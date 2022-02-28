الامارات | امتحانات الفصل الثاني في المدارس إلكترونية للصفوف (5 - 12)

شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الفصل الثاني في المدارس إلكترونية للصفوف (5 - 12) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي ستبدأ يوم 14 من مارس المقبل، ستكون في مواد المجموعة (A)، حضورية في الصفوف الدراسية، ويؤديها إلكترونياً طلبة الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر في مسارات النخبة والتطبيقي والمتقدم والعام، فيما يؤديها طلبة الصفين الثالث والرابع ورقياً.

وتبدأ فترة تقييم مشروعات طلبة الثاني عشر في مسارات النخبة والتطبيقي والمتقدم والعام، في مواد الفئة (B) العملية من السابع لغاية 11 من مارس المقبل.

وذكرت المؤسسة في «دليل استعداد المدارس لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني»، الذي اعتمدته أخيراً، أن طلبة الصفوف من الثالث إلى الحادي عشر في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، يؤدون الامتحانات في جميع مواد المجموعة (A) مركزياً على مستوى الدولة، فيما عدا امتحانَي مادتَي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية اللتين تطبقان على مستوى المدرسة، أما طلبة الصف الثاني عشر فيؤدون الامتحانات في جميع المواد مركزياً إلكترونياً بنظام «سويفت» في مواد المجموعة (A).

ويؤدي طلبة (الصفوف 3 - 11) الامتحانات في مدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة، بينما يؤدي طلبة الصف الثاني عشر من التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة، في مدارس التعليم العام.

وأوضح الدليل أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني عشر تبدأ يوم 14 حتى 24 من مارس المقبل، أما امتحانات الصفوف من الثالث حتى الحادي عشر فتبدأ يوم 18 حتى 25 من مارس المقبل، بحيث تختلف بداية ونهاية امتحان كل صف (من الثالث حتى الحادي عشر) وفق عدد مواد المجموعة (A)، مشيراً إلى أن الفترة الزمنية لامتحان كل مادة 120 دقيقة.

وشدد الدليل على ضرورة توفير إدارات المدارس البيئة المناسبة للطلبة خلال فترة انعقاد الامتحانات، والتأكد من جاهزية المبنى المدرسي من حيث توافر القاعات الامتحانية والمقاعد الدراسية ومختبرات الحاسوب مع توافر أجهزة الحاسوب في المختبرات، وتوافر الإنترنت بحيث تغطي شبكة «واي فاي» جميع القاعات والمرافق المستخدمة خلال فترة الامتحانات، مع جاهزية العيادة المدرسية، وتوفير أماكن الانتظار للطلبة بما يضمن التباعد الجسدي بينهم.

ويعتمد تقييم الطلبة في الصفين الأول والثاني على التقييم التكويني من قبل المعلم في مواد المجموعة (A).

إلى ذلك، تضمّن دليل «سياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات للعام الدراسي الجاري»، تطورات جديدة، إذ أدخلت مؤسسة الإمارات للتعليم تعديلات على أوزان التقييمات للفصول الدراسية الثلاثة لطلبة المراحل كافة، وأسس الترفيع والمقاييس الوصفية.

وأوضح الدليل أن الوزن لطلبة الثاني عشر في الفصل الدراسي الأول لمواد المجموعة (A)، أصبح 25% بواقع 10% «للامتحان التكويني» و15% «ختامي»، و40% للفصل الثاني بواقع 10% «تكويني» و30% «ختامي»، فيما تحدد للفصل الثالث 35% بواقع 10% «تكويني» مقابل 25% «ختامي»، بإجمالي 100% تشتمل على 30% للتكويني، و70% للختامي.

أما بالنسبة لمواد المجموعة B، التي تضم مواد «التصميم والتكنولوجيا والفنون والتربية البدنية والصحية واللغات»، فقد أصبح الوزن لطلبة المرحلة الثانوية، التي تضم الصفوف 9-12، 25% في الفصل الأول، و30% في الثاني، و30% في الثالث.

أُسس الترفيع

أفاد دليل مؤسسة التعليم بأن أسس الترفيع تركز على أهمية اجتياز الطالب جميع مواد المجموعة (A) بتحقيق النهاية الصغرى على الأقل، ويبقى لإعادة الصف جميع الطلبة الذين لم يجتازوا أي مادة دراسيّة من مواد المجموعة (A) بعد امتحان الإعادة، إذ إن فرصة الإعادة متاحة مرة واحدة للطالب.

وأوضح أن رصد الدرجات في نظام المنهل، يتم «مركزياً إلكترونياً» من خلال الترحيل التلقائي بين نظامَي الاختبارات والمنهل.

وأكد أن الطالب يمنح في امتحان الإعادة درجة النهاية الصغرى في حال كانت الدرجة الحاصل عليها أكبر من درجة النهاية الصغرى للمادة، وتضاف درجة النهاية الصغرى للمادة إلى المجموع الكلي والمعدل العام للطالب في الصف الثاني عشر، بحيث لا يتجاوز مجموع درجات الطالب مجموع النهاية الصغرى.

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