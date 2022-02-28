الامارات | 622 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. ولا وفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن 622 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 452 ألفاً و997 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، والمخالطين لهم، وعزلهم.

‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 622 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 879 ألفاً و368 حالة. كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة في الساعات الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2301 حالة.

فيما أعلنت الوزارة عن شفاء 1665 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا»، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 832 ألفاً و470 حالة. كما أعلنت الوزارة عن تقديم 14 ألفاً و772 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 24 مليوناً و130 ألفاً و500 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 243.94 جرعة لكل 100 شخص.

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