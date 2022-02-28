الامارات | في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تموّل جامعة الإمارات وجامعة زايد المقترحات البحثية الفائزة في أول برنامج بحثي مشترك بين الجامعتين، بالتساوي، بما يصل إلى 400 ألف درهم للمشروعات القائمة على المختبرات و250 ألف درهم للمشروعات الأخرى.

وتحدد المقترحات البحثية الفائزة من خلال التقييم الخارجي المقدم من النظراء في المجالات الأكاديمية ذات الصلة، وشهد العام الجاري تقديم 58 مقترحاً بحثياً في إطار عملية تقييم تنافسية.

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