الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنمّر

طالب سائقون بتشديد العقوبات على نظرائهم ممن يمارسون «التنمر» على الطرق الخارجية، من خلال الالتصاق العدواني بالمركبات الأمامية من أجل إفساح الطريق عنوة، رغم أنهم يتجاوزون السرعة المقررة بكثير.

أسعار

يشتكي سكان في مجمعات سكنية بدبي من ارتفاع أسعار السلع في منافذ البيع الموجودة فيها، مقارنة بأسعارها في السوق، بحجة أن زبائنها محدودون في تلك المجمعات.

محطة

اقترح قارئ تسمية إحدى محطات مترو دبي بـ«عام الخمسين»، وتزيينها بلوحات لرسامين مواطنين، تحمل شعارات وتصورات الدولة للمستقبل.

ازدحام

يعاني سائقون عند مخرج منطقة دبي الطبية إلى شارع الشيخ زايد أزمة سير خانقة كل يوم، خصوصاً عند انتهاء فترة دوام العديد من المؤسسات الحكومية، بسبب تداخل الحركة المرورية.

إيجار

اشتكى مستأجر في دبي من توحيد الشركات العقارية للقيم الإيجارية في منطقة البرشاء 2، الأمر الذي يجعل معظم المُلّاك يتمسكون بقيم إيجار مرتفعة، داعياً إلى توفير خيارات متنوعة أمام المستأجرين.

مأكولات

دعا قارئ المحال الموجودة في منطقة «كايت بيتش» بدبي، التي تشهد إقبالاً لافتاً من الزوّار، إلى إعادة النظر في أسعار المأكولات والمشروبات فيها، مشيراً إلى أن الأسعار في بعض تلك المحال، ترتفع بنحو 30% عن المعدل في المناطق الأخرى.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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