الامارات | «جيمس للتعليم» تتعرض لهجوم سيبراني

شكرا لقرائتكم خبر عن «جيمس للتعليم» تتعرض لهجوم سيبراني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مجموعة جيمس للتعليم بتعرضها لهجوم إلكتروني، خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن «الهجوم لم يؤثر في سير العملية التعليمية».

وأكدت تطبيق خطة استجابة للهجمات الإلكترونية.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، دينو فاركي، إن «تأثير الهجوم على عملياتنا كان ضئيلاً، ومدارسنا لاتزال تفتح أبوابها أمام الطلاب، ومستمرة في توفير التعليم».

ولفت إلى أن «التحقيق في الحادث جارٍ، ولكنه قد يتطلب وقتاً، ونحن لا نستطيع في هذه المرحلة أن نؤكد ما إذا كان قد تم الوصول إلى بياناتكم أو بيانات عائلتكم الشخصية أو المالية بشكل غير قانوني».

وذكر أن المجموعة أبلغت الجهات المعنية بحماية البيانات الخاصة.

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