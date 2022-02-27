الامارات | "جيمس للتعليم" تتعرض لهجوم سيبراني وتنفي وقوع أضرار

شكرا لقرائتكم خبر عن "جيمس للتعليم" تتعرض لهجوم سيبراني وتنفي وقوع أضرار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مجموعة جيمس للتعليم، تعرضها لهجوم إلكتروني، خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكدت المجموعة في ردها على سؤال لـ"الإمارات اليوم"، أن "الهجوم السيبراني لم يؤثر على سير العملية التعليمية في أي من مدارسنا التي لا تزال مفتوحة أمام جميع الطلبة".

وأوضحت المجموعة أنه تم على الفور تطبيق خطة الاستجابة للهجمات الإلكترونية التي تم اختبارها أكثر من مرة، ويعمل فريق تكنولوجيا المعلومات في المجموعة بجهد تام لضمان أمن الأنظمة الإلكترونية كافة. كما أشركنا عدداً من الخبراء التابعين لجهات خارجية لمساعدتنا في التحقيقات.

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