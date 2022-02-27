الامارات | طقس الغد غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية ويصبح مغبرا أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية الشرقية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر.

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