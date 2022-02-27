الامارات | "الصحة" تستعرض مستجدات خدماتها المبتكرة خلال مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تستعرض مستجدات خدماتها المبتكرة خلال مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مستجدات الخدمات الصحية المبتكرة، وعدداً من المشاريع والمبادرات الرائدة، وذلك بالتزامن مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار الذي يأتي هذا العام تحت شعار "الإمارات تبتكر 2022"، حيث سلطت الوزارة الضوء على حزمة الخدمات الصحية المبتكرة، والمشاريع والمبادرات الرائدة التي تسهم في تعزيز الخدمات الصحية المستقبلية وترسيخ ممارسات الصحة الرقمية، ومن أبرزها منصة "تطميـن" لتعقب وتتبع المنتجات الدوائية، ونظام السجلات الطبية الموحدة "رعـايتي"، ونظام "جي إس 1 العالمي" لترميز المنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية.

وتأتي مشاركة الوزارة في فعاليات "شهر الإمارات للابتكار" في إطار سعيها المتواصل لتعزيز مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للابتكار، من خلال تكثيف جهودها لتوفير حلول وخدمات صحية مبتكرة بمعايير عالمية لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في القطاع الصحي، بالإضافة إلى تقديم حلول صحية متقدمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومحاكاة الواقع الافتراضي والبيانات التنبؤية.

استشراف المستقبل

وأكد عبدالله أحمد أهلي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة أن "شهر الإمارات للابتكار" يشكل انعكاساً لرؤية وتطلعات القيادة الحكيمة، من خلال تطبيق الأفكار المبتكرة التي تعزز مكانة الدولة كنموذج عالمي رائد في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، مشيراً إلى حرص الوزارة على تحقيق مشاركة فاعلة في شهر الإمارات للابتكار من خلال تسليط الضوء على إبراز مبادراتها ومشاريعها الصحية المبتكرة، وما تم تحقيقه من إنجازات نوعية وأعمال تطويرية في مجال تقديم خدمات صحية رقمية مبتكرة.

الأولى من نوعها

من جانبه أوضح علي العجمي مدير إدارة الصحة الرقمية في الوزارة أن منصة "تطمين" التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة لتعقب وتتبع مراحل تصنيع المنتجات الدوائية، تهدف لتأمين إمداد توريد مرافق الرعاية الصحية بالدولة بهذه المنتجات، وبذلك تشكل منصة رقمية قائمة على تكنولوجيا التسلسل والتعقب المتقدمة، في تتبع الأدوية من الإنتاج إلى الاستخدام من المرضى، مشيراً إلى أهمية "تطمين" في تعزيز دور الوزارة بمجال رقابة جودة وسلامة الأدوية لحماية صحة وسلامة المرضى والمجتمع.

مبادرة رعايتي

وأوضح العجمي أن مبادرة "رعايتي" تمثل قاعدة موحدة للسجلات الطبية لسكان الدولة الهادفة إلى الربط بين المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وتبادل البيانات الطبية، وتعمل على تنفيذ مبادرة خدمة مكتب المطالبات الالكترونية وأتمتة وتبسيط الإجراءات عبر منصة لمزودي الخدمات الصحية، وذلك من خلال بناء قاعدة مركزية لتحليل البيانات المتعلقة بمطالبات التأمين.

كما أشار إلى أهمية "جي إس 1 العالمي" الذي يشكل نظاماً عالمياً للرموز الشريطية التسلسلية، لتمكين ووضع المعايير لتنفيذ الخدمات الخاصة بالمنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية والمنتجات الدوائية، في المساهمة بتوحيد آليات الترميز والتسلسل لتتبع الأدوية وبما يناسب أفضل الممارسات العالمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news