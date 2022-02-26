الامارات | ملك الأردن يغادر الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يغادر الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة البلاد اليوم بعد زيارة استغرقت يومين رافقته خلالها جلالة الملكة رانيا العبدالله.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مقدمة مودعي جلالته في مطار الرئاسة في أبوظبي.

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