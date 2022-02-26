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الامارات | ملك الأردن يغادر الإمارات

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة البلاد اليوم بعد زيارة استغرقت يومين رافقته خلالها جلالة الملكة رانيا العبدالله.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مقدمة مودعي جلالته في مطار الرئاسة في أبوظبي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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