الامارات | طقس الغد غائم جزئيا رطب ليلاً وصباح الاثنين

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد غائم جزئيا رطب ليلاً وصباح الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غربا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف - متوسط أحياناً .

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:10 والمد الثاني عند الساعة 01:04

الجزر الأول عند الساعة 40:17 والجزر الثاني عند الساعة 04:35

بحر عمان: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 24:20 والمد الثاني عند الساعة 07:15

الجزر الأول عند الساعة 08:13 والجزر الثاني عند الساعة 07:02

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