الامارات | محمد بن راشد يزور جناحي بوليفيا وكوبا في إكسبو 2020 دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يزور جناحي بوليفيا وكوبا في إكسبو 2020 دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم السبت، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، جناحي بوليفيا وكوبا في معرض إكسبو 2020 دبي وذلك في إطار حرص سموه على تفقد جانب من أجنحة الدول المشاركة في الحدث العالمي الكبير المقام تحت شعار" تواصل العقول وصنع المستقبل" ويضم بين جنباته أجنحة 192 دولة إضافة إلى مشاركة أهم المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية ونخب المبتكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

وأكد سموه خلال الزيارة على أهمية ما يضمه الحدث العالمي من أفكار ورؤى تشكل في مجملها قاعدة قوية للبناء عليها والانطلاق منها لمستقبل مزدهر، ينعم فيه الجميع بالخير والتطور والنماء، مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات بما تمتلكه من إمكانيات وخبرات في مختلف المجالات، ستكون داعمة لكل الأفكار التي من شأنها تحقيق السعادة للبشرية جمعاء وتغيير حياة الناس للأفضل انطلاقاً من الإمارات إلى العالم.

الطاقة هي الحياة

وبدأت جولة سموه في إكسبو دبي 2022 بزيارة جناح دولة بوليفيا المقام في منطقة الاستدامة ويحمل شعار" الطاقة هي الحياة"، حيث أطلع سموه على ما تقدمه من ابتكارات في مجال الطاقة ومشروعات التنمية المستدامة باستخدام أحدث التقنيات، وما تذخر به بوليفيا من تنوع ثقافي وبيئي بما تمتلكه من مسطحات ملحية هي الأكبر في العالم وصولا إلى غابة الأمازون.

ويركز الجناح على إمكانات بوليفيا التنموية الكبرى في المجالات الرئيسية للاقتصاد العالمي الجديد، بما فيها مصادر الطاقة البديلة، والسيارات الكهربائية وما تذخر به من فرص استثمارية في مجالي الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة والغاز والنفط وغيرها، كما يروج الجناح لدولة بوليفيا باعتبارها وجهة جديدة للسياحة البيئية.

آفاق الابتكار

كما زار صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جناح كوبا في إكسبو 2022 دبي، حيث استمع سموه إلى شرح حول تجربة كوبا الفريدة والتي تجمع بين الابتكار والتنوع الثقافي من خلال عرض مفردات التراث الكوبي الذي يميز هذه الدولة بشوارعها الملونة وشواطئها الرملية البيضاء وثقافتها الغنية المليئة بالإبداع.

ويركز الجناح الكوبي في معرض إكسبو على مميزات الحياة الكوبية، من نظام تعليمي يسهم في خلق موجة جديدة من الابتكار، كما يعرض الجوانب الفنية والإبداعية لشوارع هافانا النابضة بالحياة، من خلال مجموعة متنوعة من الأبواب التفاعلية التي يتعرف منها الزائر على آفاق التراث الثقافي العريق للبلاد، والمستقبل الواعد الذي ينتظر الأجيال المقبلة في مجال التكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة.

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