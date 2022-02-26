الامارات | محمد بن راشد يستقبل رئيسة تنزانيا في معرض "إكسبو 2020 دبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يستقبل رئيسة تنزانيا في معرض "إكسبو 2020 دبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم السبت، سامية سولوهو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا الصديقة التي تزور البلاد لحضور الاحتفال باليوم الوطني لبلادها في معرض "إكسبو 2020 دبي".

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، عن ترحيبه برئيسة تنزانيا والوفد المرافق، مؤكداً سموه عمق الروابط التي تجمع دولتي الإمارات وتنزانيا، وثقته في تحقيقها المزيد من الازدهار خلال المرحلة المقبلة في ضوء تطابق الرؤى بين البلدين حول أهم القضايا الإقليمية والعالمية، والرغبة في توسيع العلاقات المتميزة بين الدولتين عبر شراكة استراتيجية تسهم في بلوغ مستويات أرحب من التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ضمن مختلف القطاعات.

من جانبها، أعربت رئيسة جمهورية تنزانيا الصديقة عن حرص بلادها على النهوض بالعلاقات الثنائية مع دولة الإمارات، ورفع مستوى التنسيق بين البلدين ليشمل مختلف المجالات الحيوية، معربة عن بالغ تقديرها لما تشهده دولة الإمارات من نهضة شاملة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وما تحققه من إنجازات نوعية تعكس رؤيتها الطموحة للمستقبل، ورغبة أكيدة في مد جسور التعاون بينها وبين العالم.

وهنّأت رئيسة جمهورية تنزانيا دبي ودولة الإمارات على التنظيم الناجح للدورة الأكبر في تاريخ معرض إكسبو، وما يسهم به الحدث العالمي، الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في تعزيز فرص التواصل وتبادل الأفكار والرؤى حول صناعة مستقل أفضل للجميع، من خلال المساهمة في التغلب على التحديات المشتركة التي تواجه الدول وتعيق جهود الاستدامة والنمو العالمي.

مذكرات تفاهم

إلى ذلك شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسامية سولوهو، توقيع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وقعها من الجانب الإماراتي معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، من الجانب التنزاني السفير مبروك ناصر مبروك، نائب وزير الخارجية والتعاون الشرق الأفريقي.

حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

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