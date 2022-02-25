الامارات | تنويه عاجل: بدء تفعيل بعض قرارات تخفيف الإجراءات الاحترازية للمخالطين من يوم غد

شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه عاجل: بدء تفعيل بعض قرارات تخفيف الإجراءات الاحترازية للمخالطين من يوم غد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن تحديث موعد بدء تفعيل بعض قرارات تخفيف الإجراءات الاحترازية للمخالطين، والصلاة في المساجد، والسفر وحضور الفعاليات في دولة #الإمارات لتبدأ اعتباراً من الغد 26 فبراير 2022، وذلك كما ذكرت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وأضافت الهيئة في تغريدة لاحقة أنه تم تحديث إجراءات الفحص المخبري PCR للمخالطين ليصبح يومياً لمدة 5 أيام، وذلك للعاملين في كافة القطاعات بدولة الإمارات.

وكانت الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قد أعلنت عن تخفيف الإجراءات الإحترازية.. للاطلاع على التفاصيل كاملة اضغط الرابط التالي.

تحديث وتخفيف الإجراءات الاحترازية.. والكمامة اختيارية في المناطق المفتوحة

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