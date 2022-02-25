الامارات | إلغاء إلزامية إبراز المرور الأخضر وفحص EDE لدخول أبوظبي من داخل الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء إلزامية إبراز المرور الأخضر وفحص EDE لدخول أبوظبي من داخل الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي إلغاء إلزامية إبراز المرور الأخضر وفحص EDE لدخول الإمارة من داخل الدولة، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين 28 فبراير 2022، مع استمرارية العمل بنظام المرور الأخضر لدخول الأماكن العامة في الإمارة، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وأضاف المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في تغريدة لاحقة أن القرار يأتي تماشياً مع المؤشرات الإيجابية التي تؤكد دخول مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19 نتيجة تقيد أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية المتبعة.

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