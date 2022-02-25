الامارات | ملك الأردن يصل إلى البلاد.. ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه

شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يصل إلى البلاد.. ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى البلاد اليوم في زيارة رسمية إلى الدولة ترافقه قرينته الملكة رانيا العبدالله.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مقدمة مستقبلي جلالته لدى وصوله والوفد المرافق مطار الرئاسة في أبوظبي.

و رت لضيف البلاد مراسم استقبال رسمية حيث اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جلالة الملك عبدالله الثاني إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية فيما اصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لجلالته وترحيباً بالزيارة.

كما كان في استقبال الملك عبدالله الثاني .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ووزيرة دولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل بن فارس المزروعي ورئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة حميد عبيد خليفة أبوشبص وسفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية أحمد على محمد البلوشي ورئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الدكتور حمدان مسلم المزروعي>

فيما يرافق العاهل الأردني وفد يضم.. نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتو أيمن الصفدي ومدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان وسفير المملكة الأردنية لدى الدولة نصار الحباشنة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news