الامارات | حريق يلتهم مركبة رباعية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يلتهم مركبة رباعية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شبّ حريق في مركبة رباعية الدفع بمنطقة حي دبي للتصميم، أمس، وتمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات.

وأفاد المتحدث عن الدفاع المدني، بأن غرفة العمليات التابعة للإدارة تلقت بلاغاً في الساعة 12:53 بعد ظهر أمس، يفيد بوقوع حادث حريق في منطقة حي دبي للتصميم، لافتاً إلى أن مركز إطفاء زعبيل استجاب للبلاغ على الفور باعتباره جهة الاختصاص، ووصلت أولى الفرق إلى مكان البلاغ بعد نحو أربع دقائق من تلقي الإخطار. وأشار إلى أنه تبين عند الوصول إلى موقع الحادث أنه عبارة عن حريق في مركبة رباعية الدفع التهمتها النيران بالكامل، فباشرت الفرق المختصة عمليات المكافحة وأجرت اللازم.

وأوضح أن القائد الميداني أكد السيطرة على الحادث، خلال أقل من 20 دقيقة، مشيراً إلى عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بشرية، وباشرت الفرق المختصة عمليات التبريد قبل تحويل الموقع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

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