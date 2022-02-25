الامارات | 35.4 مليون درهم لتمكين مستحقي «الضمان» من الحصول على عمل

شكرا لقرائتكم خبر عن 35.4 مليون درهم لتمكين مستحقي «الضمان» من الحصول على عمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد تقرير برلماني أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، بأن وزارة تنمية المجتمع وضعت هدفاً استراتيجياً تحت مسمى «دعم التنمية الاجتماعية المستدامة» ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام (2017-2021) وفي مشروع ميزانية عام 2022، بغرض تحقيق الانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، لتمكين مستحقي الضمان الاجتماعي لدخول سوق العمل، موضحاً أن تنفيذ الهدف الاستراتيجي تضمّن مبادرات بميزانية 35 مليون و409 آلاف و529 درهماً، من ميزانية الوزارة البالغة ثلاثة مليارات و222 مليوناً و593 ألف درهم.

وذكر التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن أبرز مبادرات الوزارة المعنية بتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة تمثلت في «مبادرة تحفيز القادرين على العمل من مستحقي الضمان الاجتماعي، الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع المتناهية الصغر، تحقيقاً لأهداف الحكومة في بلوغ مستهدفات التنمية الاجتماعية المستدامة».

ورصد التقرير، الذي عرضته اللجنة على المجلس الوطني الاتحادي، في جلسة الثلاثاء الماضي، عدداً من التحديات المؤثرة في تحقيق غايات هدف التنمية الاجتماعية المستدامة، أبرزها ما وصفها بـ«تدني مخرجات» تنفيذ مبادرة تحفيز القادرين على العمل من مستحقي الضمان الاجتماعي، موضحاً وجود انخفاض في عدد الحالات الملتحقة بالعمل من فئة القادرين على العمل المستحقين للضمان الاجتماعي خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، حيث التحق 807 مواطنين بوظائف عبر مبادرات الوزارة خلال أربع سنوات.

وأفاد بأنه على الرغم من أن وزارة تنمية المجتمع وضعت ضمن خططها التشغيلية (2017-2021) برنامجاً لتحويل القادرين على العمل في قاعدة الضمان الاجتماعي إلى الجهات المختصة بالتشغيل، وفق المعايير المعتمدة، غير أن المعطيات والنتائج التي حققت بيّنت عدم تلبية البرنامج مستهدفات الوزارة في دعم التنمية الاجتماعية المستدامة، ولاسيما المتعلقة بتشغيل من لا عمل له.

توطين وظائف بعينها

دعت دراسة أجرتها لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، إلى أهمية توجيه وظائف بعينها نحو الكوادر المواطنة، بما يسهم في توطين سوق العمل بالدولة، مثل وظيفة مدير الموارد البشرية، وقيادات الصفوف الأول والثاني والثالث في سوق العمل، منوهة إلى أن مخرجات التعليم العالي لا تتلاءم بشكل كبير مع التغير المستمر في طبيعة الوظائف المطروحة في سوق العمل، خصوصاً الوظائف النوعية التي يطلبها القطاع الخاص.

وأكدت الدراسة ضعف إقبال الطلبة على التخصصات العلمية، نظراً إلى غياب الربط بين سياسات وخطط التعليم والتوجيه والإرشاد المهني المبكر للطلبة واحتياجات سوق العمل.

تأمين مطالب الحياة

أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد الغول السلامي، لـ«الإمارات اليوم» أنه «على الرغم من أن الحكومة تعمل جاهدة لتفعيل دور العنصر المواطن في القطاع الخاص بشكل عام، وثمة قرارات بهذا الشأن، إلّا أن التجربة لاتزال دون التطلعات، ونأمل أن تكون الحزمة الجديدة من القرارات الحكومية دافعاً للشركات لاستقطاب المواطنين».

وأضاف أنه من الضروري تقييم خدمات القطاع الخاص وفق معايير من ضمنها التوطين، كون القطاع الخاص لاعباً أساسياً في اقتصاد الدولة، كما أن خدماته لا غنى عنها للمواطن والمقيم والسائح على حد سواء.

توظيف

«الوصول إلى وظيفة العمر أمر ليس بالسهل.. والحفاظ عليها أصعب»، معادلة عملية يحتاج اجتيازها إلى مجهود شاق، يبدأ باجتهاد دراسي، متبوع بتطوير مهني ذاتي، ثم بحث ورفض وقبول، حتى تحقيق الحلم الوظيفي المنشود.

ومن منطلق دورها المجتمعي، تسعى «الإمارات اليوم»، عبر هذه الصفحة الأسبوعية، إلى مشاركة الشباب هدف البحث عن عمل، وأحلام وظيفة العمر، وواقع خطة الدولة نحو توطين كوادرها الشابة في القطاعين الحكومي والخاص.

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