الامارات | فريق لرصد الآبار المهجورة في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق لرصد الآبار المهجورة في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار وفد من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، من خلال إدارة الشرطة المجتمعية، برئاسة مدير فرع الشراكات والاتصال المجتمعي، الرائد جاسم محمد بوروغة، يرافقه الملازم أول أحمد حمدان الشحي، دائرة الخدمات العامة، لاستعراض ومناقشة ظاهرة الآبار المهجورة والمكشوفة الخطرة لحماية المارة من السقوط فيها، حيث كان في استقبالهم مدير عام دائرة الخدمات العامة، المهندس أحمد محمد الحمادي.

وأعلن الحمادي أن الدائرة في صدد إطلاق مبادرة خلال الفترة المقبلة تحت شعار «التعامل مع الآبار المهجورة»، من خلال فريق عمل تمّ تشكيله لمتابعة ورصد جميع هذه الآبار الارتوازية المتفرقة على مستوى الإمارة والتي تشكل خطراً على السلامة العامة، وسيتم ردم المهجور منها، بينما سيتم عمل سور حول الآبار التي تحتوي على المياه بعد إخطار ملّاكها بهذه الإجراءات وتقديم الشرح الوافي لهم بأهداف المبادرة والتي يأتي في مقدمتها الحفاظ على الأرواح.وأكد أن الدائرة تستقبل كل شكاوى واستفسارات الجمهور بهذا الشأن ولأي أمر طارئ عبر تطبيقها الذكي «mRAK» أو التواصل المباشر مع مركز سعادة المتعاملين، وإرسال التقارير والصور اللازمة للتعامل على وجه السرعة مع كل الظواهر السلبية التي تؤرق أمن المجتمع.

وأكد بوروغة أن ما تقوم به شرطة رأس الخيمة يعزز دورها الأمني والمجتمعي مع كل قطاعات المجتمع، وهو واجب وطني يعزز جودة الحياة، من خلال استعراض الظواهر السلبية الراهنة والعمل على وضع الحلول لها.

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