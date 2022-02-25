الامارات | 5 ضوابط تنظم العمل عن بعد يوم الجمعة لموظفي الحكومة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ضوابط تنظم العمل عن بعد يوم الجمعة لموظفي الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في تعميم أصدرته أخيراً، لكل الوزارات والجهات الاتحادية، خمسة ضوابط من شأنها تنظيم آلية منح المرونة للعمل عن بعد لموظفي الحكومة الاتحادية أيام الجمعة، أولها أن تتوافر في الوظيفة والموظف الذي يشغل الوظيفة شروط وضوابط العمل عن بعد الواردة في نظام الحكومة الاتحادية، والثاني، أن تقوم الجهة الاتحادية بتحديد الوظائف الملائمة للعمل عن بعد لديها من خلال التنسيق مع الهيئة.

كما تضمنت الضوابط صدور الموافقة المسبقة للموظف بشأن عمله عن بعد يوم الجمعة من الرئيس المباشر بالتنسيق مع مدير الإدارة التي يتبعها وإدارة الموارد البشرية في جهة العمل، ووجود عدد كافٍ من الموظفين في مقر العمل بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للجمهور، ولا تقل نسبة الموظفين الذين يعملون من مقر العمل عن 70% من الموظفين، والأولوية للعمل عن بعد للموظف المقيم بعيداً عن العمل.

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