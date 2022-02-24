الامارات | «الدفاع» تنوي شراء 12 طائرة صينية من طراز «L15»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع» تنوي شراء 12 طائرة صينية من طراز «L15» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الدفاع أنها تنوي التعاقد مع شركة «كاتيك» الصينية لشراء 12 طائرة من طراز «L15»، مع خيار إضافة 36 طائرة من الطراز نفسه في المستقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، طارق عبدالرحيم الحوسني، إن «الصفقة تأتي في إطار سياسة تنويع مصادر التسليح والتحديث المستمرين لتشكيلات ووحدات القوات الجوية والقوات المسلحة بشكل عام».

وأضاف «وصلنا إلى المراحل النهائية في المفاوضات مع الجانب الصيني وسيتم إبرام اتفاق نهائي قريباً».

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