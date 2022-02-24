الامارات | «التغيّر المناخي» تسجّل مليون منتَج غذائي في النظام الإلكتروني

شكرا لقرائتكم خبر عن «التغيّر المناخي» تسجّل مليون منتَج غذائي في النظام الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة التغيّر المناخي والبيئة بأنها سجلت نحو مليون منتَج غذائي في النظام الإلكتروني لتسجيل واعتماد الأغذية (زاد)، خلال الفترة الماضية، والذي يمثل قاعدة بيانات موحدة لحصر وتسجيل المنتجات الغذائية المتداولة عبر منافذ الدولة وأسواقها.

وقال مدير إدارة السلامة الغذائية، عبدالله سالم جنعان، لـ«الإمارات اليوم»: «إن عدد المنتجات الغذائية التي تم تسجيلها في قاعدة بيانات النظام الإلكتروني لتسجيل واعتماد الأغذية (زاد) بلغ 949 ألفاً و200 منتج غذائي بنهاية عام 2021، ويشمل باقة متنوعة من تصنيفات المنتجات الغذائية، منها 69 ألفاً و243 من منتجات الألبان، و64 ألفاً و991 منتج لحوم».

وأضاف أن الوزارة تعمل على مواكبة توجهات الدولة والقيادة بشأن ضمان تعزيز الأمن الغذائي واستمرارية واستدامة سلاسل توريد الغذاء، ودعم المنتجات الوطنية وفتح الأسواق العالمية لها، وتعزيز ريادة الدولة مركزاً لتجارة المواد الغذائية، إضافة إلى تعزيز مكانة الدولة بين الدول التي ترتبط معها بمنظومة تجارة الأغذية.

ويُعد النظام واجهة إلكترونية مشتركة لتبادل المعلومات عن الأغذية الواردة للدولة، بما فيها نتائج الفحوص المخبرية، والذي يسهم بشكل كبير في تسهيل عمليات تحويل إرساليات المنتجات الغذائية بين إمارات الدولة. ويتضمن النظام خمسة محاور، هي تسجيل المنتجات الغذائية، وتسهيل تحويل الشحنات المستوردة بين إمارات الدولة، وتوفير الموارد البشرية والمالية من خلال إمكانية الاطلاع على نتائج الفحوص المخبرية لكل منتَج غذائي متداول، وتسريع الإفراج عن الشحنات الغذائية.

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