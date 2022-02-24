الامارات | خالد بن محمد بن زايد يزور معرضَي «يومكس» و«سيمتكس»

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن محمد بن زايد يزور معرضَي «يومكس» و«سيمتكس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أمس، معرض الأنظمة غير المأهولة «يومكس»، ومعرض التدريب على المحاكاة «سيمتكس» بنسختهما الخامسة التي تُقام في العاصمة أبوظبي.

والتقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، بالشركات المحلية والدولية، حيث اطلع على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الأنظمة غير المأهولة، مثل الطائرات بدون طيار، وأنظمة الروبوتات المستخدمة في القطاعات المدنية والدفاعية. ويوفر معرض «يومكس»، الذي أقيم لأول مرة في عام 2016، منصّة عالمية رائدة تجمع الخبراء لمناقشة أبرز التطوّرات والابتكارات والتوجهات الحديثة في قطاع الأنظمة غير المأهولة. وينعقد «يومكس» حالياً إلى جانب معرض المحاكاة والتدريب «سيمتكس»، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين القوات المسلحة والشركات المصنعة والمؤسسات الأكاديمية والهيئات الحكومية، بهدف توفير أفضل برامج التدريب والتعليم في هذا المجال.

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