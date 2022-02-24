الامارات | رجل يتهم زوجته بالاستيلاء على 14 ألف دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يتهم زوجته بالاستيلاء على 14 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة أن تؤدي لزوجها 14 ألفاً و24 دولاراً أو ما يعادلها بالدرهم، بعد إدانتها بالاستيلاء على بطاقته المصرفية واختلاس المبلغ منها.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد زوجته، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 14 ألفاً و24 دولاراً أو ما يعادلها بالدرهم و12% فائدة قانونية وإلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن زوجته بسبب الخلافات أخذت بطاقته المصرفية واستولت على 14 ألفاً و24 دولاراً، وتحرر عن الواقعة القضية الجزائية وتمت إدانتها بالتهمة المسندة إليها ومعاقبتها بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة، فيما قدم محامي المدعى عليها مذكرة جوابية التمس في ختامها رفض الدعوى.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية من غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحالته التي كان عليها عند الغصب، فإن استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو من دون تعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب، ووفقاً لقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية يعتبر الحكم الصادر في المواد الجنائية له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وأشارت المحكمة إلى أن الفعل الذي أدينت بموجبه المدعى عليها هو الاستيلاء على بطاقة المدعي واختلاس مبلغ 14 ألفاً و24 دولاراً، هو ذاته الفعل الذي على أساسه استند الأخير في إقامة دعواه الماثلة، ويكون بذلك الحكم الجزائي قد فصل في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، الأمر الذي تكون معه ذمة المدعى عليها مشغولة بقيمة المبلغ المالي الذي استولت عليه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 14 ألفاً و24 دولاراً أو ما يعادلها بالدرهم، والفائدة التأخيرية بواقع 5% اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى الحاصل حتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل المبلغ المحكوم به، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها برسوم ومصروفات الدعوى.

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