الامارات | حمدان بن محمد: أبرز المؤسسات العالمية تتبارى على أرض الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: أبرز المؤسسات العالمية تتبارى على أرض الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن الإمارات أصبحت محط أنظار العالم، في ضوء ما تحققه من إنجازات نوعية أكسبتها احتراماً وتقديراً دولياً واسع النطاق، بما في ذلك نجاحها اللافت في استضافة العالم ضمن فعاليات كبرى تستقطب أبرز المؤسسات العالمية، التي تتبارى في ما بينها على أرض الإمارات، في تقديم أحدث ما توصلت إليه من تقنيات وابتكارات في مختلف المجالات الحيوية، التي تخدم الإنسان، وتحقق له الأمن والاستقرار، وتعينه على ضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها سموّه، أمس، يرافقه سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، إلى معرضَي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2022»، حيث كان في استقبال سموّه لدى وصوله إلى مقر الحدث، وزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد بن أحمد البواردي.

واستمع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، إلى شرح تناول التطوّر الذي شهده المعرض على مدار دوراته الأربع الماضية، وتوقف سموّه، خلال الزيارة، في منصّات عدد من الشركات الوطنية والعالمية المشاركة في الحدث، الذي يُعدّ من بين الأهم في العالم في مجال الأنظمة غير المأهولة والمُحاكاة، حيث اطلع سموّه على ما تقدمه من أحدث الحلول والتقنيات الأمنية والدفاعية المتطوّرة، بما في ذلك أجهزة المحاكاة المستخدمة في التدريب، ومعدات المراقبة والحماية المزوّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك الروبوتات والأنظمة ذات الاستخدامات المتعدّدة في القطاعات الدفاعية والمدنية.

وفي ختام الزيارة، أبدى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إعجابه بما شاهده في المعرض من حضور عالمي رفيع المستوى، ومشاركة محلية متميزة تؤكّد التميّز الإماراتي في امتلاك وتطوير أحدث الحلول والتقنيات الدفاعية اللازمة، للحفاظ على سلامة الوطن وحماية مقدراته، والإسهام بصورة إيجابية وفاعلة في إرساء مقومات الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أعرب سموّه عن تقديره لجهود القائمين على معرضَي «يومكس» و«سيمتكس 2022»، التي كانت سبباً في ما جاء عليه الحدث من حُسن تنظيم، بما يعكس المكانة المرموقة لدولة الإمارات وجهة رئيسة للمعارض والمؤتمرات في المنطقة.

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