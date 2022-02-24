الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فحوص

جدد قراء مطالبتهم وزارة الصحة ووقاية المجتمع باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم استغلال المرضى من بعض الأطباء، الذين يطلبون قائمة طويلة من الفحوص والاختبارات، ولا يتمكنون من معرفة مدى الاحتياج لها، أو إن كانت مبررة من الناحية الطبية.

مواقف

لا تهتم بعض المراكز التجارية بعمل الصيانة اللازمة للحساسات الضوئية في المواقف، الأمر الذي يتسبب في تضليل الزبائن، إذ يدخلون في بعض المسارب متعقبين الضوء الأخضر، الذي يشير إلى وجود موقف شاغر، لكنهم يفاجأون بوجود مركبة فيه.

تسول

تتزايد ظاهرة التسول تحت غطاء بيع عبوات المياه للسائقين في المداخل والمخارج المزدحمة في بعض المناطق، بطريقة تستدعي التدخل من الجهات المعنية، خصوصاً أن بعض هؤلاء يقتربون من خط سير المركبات بطريقة تهدد سلامتهم.

نظافة

أثنى سكان في عجمان على الحملة التي تقوم بها دائرة البلدية والتخطيط بمناطق واسعة في المدينة، لنظافة البيئة، ورش المبيدات، للتخلص من الذباب، حافظاً على السلامة العامة.

«سكوتر»

تشهد الضواحي السكنية انتشاراً كبيراً لآليات «السكوتر» الكهربائية خلال الفترة الأخيرة، واشتكى قراء من السرعات العالية لهذه الآليات، من دون مراعاة المخاطر ومعايير القيادة الآمنة على الأرصفة، فضلاً عن غياب أدوات السلامة، مثل ارتداء الخوذة، وأغطية الحماية للذراعين والركبتين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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