الامارات | سرعة تصرّف سائق تُنقذ طلاباً من احتراق حافلتهم

شكرا لقرائتكم خبر عن سرعة تصرّف سائق تُنقذ طلاباً من احتراق حافلتهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّن سائق حافلة مدرسية من إخلاء طلبة في الوقت المناسب بمساعدة المارة، إثر اندلاع النيران في الحافلة المدرسية بشكل مفاجئ واحتراقها بشكل كامل على شارع الخان في إمارة الشارقة، أثناء عودة الطلبة إلى منازلهم.

وقال مصدر في إدارة الدفاع المدني بالشارقة، لـ«الإمارات اليوم»، إن غرفة العمليات تلقت ظهرأمس بلاغاً يفيد باحتراق حافلة مدرسية على شارع الخان وبداخلها عدد من الطلبة، حيث تم إرسال سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، وتبين أن سائق الحافلة تمكن من إخلاء الطلبة من الحافلة بذكاء وخبرة وبمساعدة المارة، حيث لم يتعرض أيٌّ من الطلبة أو السائق لإصابات نتيجة الحريق.

وأوضح المصدر أن الخبرة التي اكتسبها سائق الحافلة، من خلال الدورات التدريبية وعمليات الإخلاء التي تلقاها من قبل إدارة الدفاع المدني بالشارقة، أسهمت بشكل كبير في إنقاذ الطلبة وإخلاء الحافلة بنجاح، ولفت إلى أن الحافلة احترقت بشكل كامل ودون أن يتم انتقال النيران إلى مركبات أخرى متوقفة على الطريق.

وأشار إلى أنه تمت السيطرة على الحريق، وإحالة الملف إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيق اللازم لمعرفة أسباب الحريق، كما تم إحضار حافلة أخرى وتم نقل الطلبة إلى منازلهم بأمان وسلام.

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