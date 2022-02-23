الامارات | محمد بن راشد: جمال متحف المستقبل الداخلي يضاهي جماله الخارجي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: جمال متحف المستقبل الداخلي يضاهي جماله الخارجي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "خلال جولتي في متحف المستقبل لاستعراض التجارب التي سيوفرها لزواره ورواده ونوابغه .. جمال المتحف الداخلي يضاهي جماله الخارجي .. ومساهمته العلمية والمعرفية محلياً وعربياً وعالمياً ستكون محل متابعتنا ودعمنا الدائم".

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