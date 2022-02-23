الامارات | بلدية الفجيرة تنفذ حملة لحصر وردم الآبار المهجورة في المزارع والمنازل

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الفجيرة تنفذ حملة لحصر وردم الآبار المهجورة في المزارع والمنازل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت بلدية الفجيرة بالتعاون مع هيئة الفجيرة للبيئة ودائرة الأشغال والزراعة بإمارة الفجيرة، حملة شاملة لردم الآبار العشوائية المكشوفة والمهجورة في الإمارة والمناطق التابعة لها، بهدف التصدي للحوادث التي قد تتسبب بوقوعها هذه الآبار التي تفتقر لمعايير الأمن والسلامة، وتشكل خطراً على أفراد المجتمع وممتلكاتهم.

تأتي هذه الحملة في إطار مساعي الجهات الحكومية المسؤولة بإمارة الفجيرة والتي تتكاتف لحماية الموارد المائية في الإمارة، تحقيقاً لرؤيتها الساعية إلى تنمية مستدامة بمعايير ذات جودة عالية، مؤكدين أن هذه الحملة جاءت بهدف تفادي وقوع الحوادث التي قد تتسبب فيها الآبار القديمة المهجورة والمكشوفة، والتي تعود إلى مزارع تخلى أصحابها عنها لعدم توافر المياه فيها والمنتشرة بكثرة في عدة أماكن بالمنطقة، وتشكل خطراً على السكان وممتلكاتهم.

وتناشد البلدية الجميع بالإبلاغ الفوري عن الآبار العشوائية على الرقم المجاني 80036 ، وذلك في إطار حرصها على سلامة جميع أفراد المجتمع.

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