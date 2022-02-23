الامارات | "صحة دبي" تلزم المستشفيات بتسليم سجلات الشكاوى الطبية خلال 24 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة دبي" تلزم المستشفيات بتسليم سجلات الشكاوى الطبية خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالبت هيئة الصحة في دبي، جميع المستشفيات والمنشآت الطبية بتسليم السجلات الصحية المطلوبة من قبل قسم الشكاوى الطبية بقطاع التنظيم الصحي بالهيئة خلال 24 ساعة من وقت تقديم الطلب، بغرض التدقيق والنظر في الشكوى الطبية المقدمة من قبل المتعاملين او اللجان الفنية الطبية المختصة.

وأوضحت الهيئة في تعميم وجهته إلى كافة المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية العامة ضمن نطاق اختصاصها، إنه يمكن إرسال السجلات الصحية من خلال تحميل السجل الصحي الشامل وهو كل مستند أو ملف أو نموذج أو صورة أو غيرهما مما يضمن البيانات والمعلومات الصحية المتعلقة بالمرضى سواء كانت بشكل ورقي او الكتروني، من خلال الرابط الذي سيتم إنشاؤه وارساله عند طلب السجل الصحي من المنشأة الصحية.

وأكدت الهيئة على تسليم السجل الصحي الشامل وفق قائمة التحقق التي سيتم مشاركتها، وإرسال إشعار بتسليم السجل الصحي إلى البريد الالكتروني المحدد او من خلال نسخ السجل الصحي بالكامل والوثائق المطلوبة في قرص مدمج وتسليمه لقسم الشكاوى الطبية بقطاع التنظيم الصحي.

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