الامارات | محمد بن زايد يزور معرضي «يومكس» و«سيمتكس»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يزور معرضي «يومكس» و«سيمتكس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس».

واطلع سموه خلال جولة في عدد من الأجنحة الوطنية والإقليمية والدولية المشاركة في المعرضين، على أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول في مجال صناعات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الروبوتات والأنظمة متعددة الاستخدامات في القطاعات الدفاعية والمدنية.

والتقى سموه عدداً من رؤساء الوفود المشاركة وتبادل معهم الأحاديث حول أهمية مشاركاتهم في المعرضين والابتكارات التي يعرضونها.

‏وأعرب سموه عن شكره وتقديره للقائمين على المعرضين وجهودهم في تنظيمهما بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة الدولة، متمنياً التوفيق لكل المشاركين والعارضين في تحقيق أهدافهم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على «تويتر» أمس: «زرت معرضي (يومكس) و(سيمتكس) 2022، واطلعت من المشاركين على أهم الأنظمة غير المأهولة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الدفاعية والمدنية.. نسعى إلى تعزيز التعاون والتواصل بين الشركات العالمية في منصة واحدة لدعم القدرات الدفاعية واستدامة التنمية».

وأشاد سموه بمستوى المشاركات ونوعيتها، التي تواكب أحدث التطورات في مجال الأنظمة غير المأهولة، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات تهدف من خلال استضافة مثل هذه المعارض والأحداث العالمية إلى تعزيز التعاون والشراكات لدعم القدرات الدفاعية ومواجهة التحديات المشتركة، انطلاقاً من دورها المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news