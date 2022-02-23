الامارات | أحمد بن محمد يفتتح مؤتمر «دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد يفتتح مؤتمر «دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن دبي باتت وجهة أساسية لكبرى الشركات العالمية في مختلف المجالات، وساحة كبيرة للتنافس المهني والمعرفي بين المبتكرين في شتى القطاعات من أجل تقديم كل ما هو نافع ومفيد للإنسان، لاسيما في مجال العناية بصحته وسلامته، بما توفره دبي من أجواء تعين تلك الشركات، بتنوع تخصصاتها وأحجامها، على تطوير أعمالها واكتشاف مزيد من فرص النمو، خصوصاً من خلال ما تستضيفه وتنظمه من معارض وفعاليات تستقطب مشاركات من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه لفعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات 2022»، الحدث الصيدلاني الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي انطلقت أعماله أمس في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة ما يقرب من 1000 شركة، من بينها أكبر 100 شركة عالمية متخصصة في مجال الصيدلة، مع استقطاب عارضين ومشاركين وزوار من 82 دولة لعرض ومتابعة أحدث المنتجات والتقنيات والحلول الصيدلانية وبحضور أكبر الأسماء العالمية المتخصصة في هذا المجال سواء الشركات العالمية الكبرى أو أبرز الخبراء والمتخصصين في المنطقة والعالم.

وتجول سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في أروقة المعرض، يرافقه وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، ومدير عام هيئة الصحة في دبي، عوض صغير الكتبي، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، ومدير إدارة الصيدلة في هيئة الصحة رئيس «دوفات»، الدكتور علي السيد حسين، والرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض «دوفات» رئيس إندكس القابضة، الدكتور عبدالسلام المدني، ووكيل وزارة الصحة المساعد مدير منطقة دبي الطبية، ناصر خليفة البدور.

وتعرف سموه خلال الجولة إلى أحدث التقنيات والتطورات الجديدة في مجال صناعة الأدوية والأبحاث الدوائية وآخر مستجدات قطاع الصيدلة التي تستعرضها الشركات المشاركة.

وشملت زيارة سموه تفقُّد عدد من منصات الشركات المحلية والعالمية المشاركة، ومن بينها شركة «نوفارتس» العالمية ومقرها سويسرا، حيث استمع إلى شرح حول جهود الشركة العالمية في الارتقاء بتجربة المريض، وتقديم نموذج مميز للرعاية الصحية من خلال ما توفره من أدوية ولقاحات ومعدات طبية.

كما زار سموه منصات شركة «سانوفي» الفرنسية لصناعة الأدوية، وشركة «أومني سيل»، وشركة «آكسيوس».

وتوقف سموه عند منصة الشركة الحديثة للأدوية (MPC)، حيث اطلع على ما تقدمه من معدات وأدوية، ومستحضرات ومستلزمات طبية، وغيرها من المنتجات التي تعمل عليها الشركة لتوفير خدمات الصيدلة والرعاية الصحية على مستوى الدولة.

وشملت الزيارة كذلك منصات شركة صيدلية المدينة، والخياط للاستثمار.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث المُقام على مساحة تزيد على 30 ألف متر مربع، ضمن دورته الحالية، نحو 22 ألف زائر ومشارك من 82 دولة، فيما من المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة 140 متحدثاً سيقدمون رؤاهم وتجاربهم خلال 112 جلسة علمية تركز على أهم الموضوعات الشائعة في صناعة الأدوية، إضافة إلى تقديم 330 عرضاً تقديمياً وورش عمل مختلفة تتناول أحدث الأبحاث العلمية في مجال الصيدلة.

وتشير الدراسات السوقية إلى أنه من المنتظر أن تتجاوز مبيعات سوق الصيدلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 42 مليار دولار العام الجاري، حيث تجاوزت مبيعات القطاع في دولة الإمارات فقط ثلاثة مليارات دولار.

ومع أن 63% من تجارة قطاع الصيدلة هي من قبل الشركات متعددة الجنسيات، أسهمت مبادرات خفض أسعار الأدوية بالدولة في زيادة حركة التصنيع للعقاقير والمستلزمات الطبية بصورة ملحوظة.

كما تسبب النمو السكاني المتزايد في رفع نسبة استهلاك الأدوية التي تستخدم على المدى الطويل، نسبةً إلى زيادة الأمراض الناتجة عن سوء الوعي بالنمط الصحي الصحيح، ما يعزز أهمية المؤتمرات الطبية والعلمية مثل «دوفات» الذي يسلط الضوء على تعزيز الوعي لدى الجميع.

وقال الدكتور علي السيد حسين إن الحدث يجمع أفضل الخبرات والأسماء العالمية في قطاع الصيدلة، ما يعكس استراتيجيته الهادفة لجمع أفضل ما يمكن لقطاع الأدوية، ويؤدي إلى رفع الوعي حول القطاع وجعل صناعة الأدوية أكثر أماناً.

وأضاف أن الصيدلة لعبت دوراً كبيراً في التصدي لجائحة كورونا وتعزيز المنظومة الصحية وتثقيف المجتمع، حيث اعتبرت مكوناً أساسياً من منظومة العلاج والوقاية في الدولة، إذ دأب الصيادلة على تثقيف المصابين بطرق الاستخدام الصحيحة للدواء، ومتابعة مستجدات أزمة «كورونا» والتقيد باللوائح والتدابير الاحترازية.

ويحظى «دوفات» بأهمية كبيرة في مجال تحسين قطاع الصيدلة في المنطقة من خلال توفير منصة فريدة من نوعها، تسهم في تسهيل التعليم المستمر وإيجاد فرص العمل عبر التواصل وتسليط الضوء على أهم وآخر الاكتشافات وعرض الأبحاث العلمية التي تعود بالنفع على العالم بأكمله.

ويحظى المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة إندكس للمؤتمرات والمعارض، بشراكة استراتيجية مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ويقام بدعم هيئة الصحة والجمعية الأميركية لصيادلة النظام الصحي، والجمعية الدولية لعلم الأدوية، والاتحاد الأوروبي للعلوم الصيدلانية، والجمعية الأوروبية للصيدلة السريرية.

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