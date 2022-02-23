الامارات | أعجوبة‭ ‬معمارية‭ ‬تصل‭ ‬الماضي‭ ‬بالمستقبل (غرافيك)

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شكرا لقرائتكم خبر عن أعجوبة معمارية تصل الماضي بالمستقبل (غرافيك) والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «يجب علينا أن لا ننتظر المستقبل بل نصنع المستقبل من اليوم»
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
عبارات ملهمة صنعت مبنى المستقبل
«لن نعيش مئات السنين ولكن يمكن أن نبدع شيئاً يستمر لمئات السنين».
«سر تجدد الحياة وتطور الحضارة وتقدم البشرية هو في كلمة واحدة: الابتكار».
«المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه، المستقبل لا يُنتظر، المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم».
- صُمم المبنى ليكون أعجوبة معمارية وهندسية تصل الماضي بالمستقبل، ويغير مفهوم المتاحف التقليدية باستخدامه أحدث التقنيات المبتكرة.
- يعكس المبنى مفهوماً جديداً مختلفاً عن المباني الشاهقة في معظم مدن العالم.
- يتباهى المبنى باللغة العربية، فواجهته تحمل مقولات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المنقوشة بخط صممه الفنان مطر بن لاحج.
للإطلاع على أقسام وتفاصيل التصميم المستقبلي للأعجوبة المعمارية ، يرجى الضغط على هذا الرابط.
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