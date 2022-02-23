الامارات | شرطة رأس الخيمة تُنقذ 7 سيّاح ضلوا الطريق في «وادي قداعة»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تُنقذ 7 سيّاح ضلوا الطريق في «وادي قداعة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح رجال إدارة المهام الخاصة في شرطة رأس الخيمة، ممثلة في قسم جناح الجو، في إنقاذ سبعة أشخاص من السياح الآسيويين، بعدما ضلوا طريقهم وظلوا تائهين في جبل منطقة (وادي قداعة) في رأس الخيمة.

وأفاد رئيس قسم جناح الجو، العقيد طيّار سعيد راشد اليماحي، بأنه ورد بلاغ إلى القسم يفيد باستغاثة سبعة سياح تائهين كانوا في رحلة جبلية بمنطقة (وادي قداعة)، وتبين أنهم في منطقة وعرة لا يمكن الوصول إليها إلا بواسطة مروحية الشرطة، وعلى الفور تم تحريك المروحية باتجاه الوادي، والعثور عليهم خلال دقائق معدودة، وتقديم الدعم اللازم لهم، حيث كانوا تعرضوا للارهاق والإنهاك، وتم نقلهم حسب رغبتهم إلى موقع نقطة تجمع مركباتهم، بعد أن تم الاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم.

ودعا اليماحي الجمهور إلى ضرورة تجنب ارتياد المناطق الوعرة في المناطق الجبلية والأودية، خصوصاً خلال ساعات النهار التي ترتفع فيها درجات الحرارة، حفاظاً على أمنهم وسلامتهم، مؤكداً جاهزية واستعداد فرق شرطة رأس الخيمة، لتقديم أجود الخدمات الأمنية إلى المستغيثين من المواطنين والمقيمين والزوّار على أرض الدولة، حرصاً على الاهتمام بالجوانب الإنسانية والمجتمعية في المجالات كافة، وتعزيز الدور الأمني المجتمعي للشرطة الذي يُعد أهم أولوياتها.

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