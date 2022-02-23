الامارات | 1.620 مليار درهم صفقات «يومكس» و«سيمتكس»

شكرا لقرائتكم خبر عن 1.620 مليار درهم صفقات «يومكس» و«سيمتكس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت فعاليات النسخة الخامسة من معرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2022، التي تنظمها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، بالتعاون مع وزارة الدفاع بمشاركة كبرى شركات الأنظمة غير المأهولة والتدريب والمحاكاة من 26 دولة، وحضور غير مسبوق من الوفود الرسمية رفيعة المستوى من مختلف دول العالم.

وأعلنت وزارة الدفاع في ثاني أيام المعرضين توقيع ثلاث صفقات جديدة بقيمة إجمالية تجاوزت 966.25 مليون درهم، مقابل صفقات بلغت قيمتها 156.091 مليون درهم في اليوم الثاني في عام 2020، وبذلك يرتفع إجمالي صفقات اليومين الأول والثاني خلال نسخة هذا العام إلى ست صفقات تفوق قيمتها الإجمالية 1.620 مليار درهم بزيادة 159% على صفقات اليومين الأول والثاني في عام 2020.

وبلغ إجمالي قيمة الصفقات التي وقعتها وزارة الدفاع مع الشركات المحلية المشاركة في معرضي «يومكس» و«سيمتكس» في يومهما الثاني نحو 874.174 مليون درهم، فيما تجاوزت قيمة الصفقات والعقود مع الشركات الخارجية 92.077 مليون درهم.

وتوزّعت صفقات وزارة الدفاع خلال اليوم الثاني على صفقة تتجاوز قيمتها 874.174 مليون درهم مع شركة إنترناشيونال جولدن جروب لشراء منظومة الطائرات المسيرة، وعقد تتجاوز قيمته 46.643 مليون درهم مع شركة أنديوريل للصناعات الأميركية لاستكمال التجارب الخاصة بنظام مكافحة الطائرات المسيرة، وكذلك تضمنت صفقات اليوم الثاني من معرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2022 صفقة بلغت قيمتها ما يقارب 43.434 مليون درهم مع شركة «إم بي دي إيه» الفرنسية لشراء المشاعل الحرارية.

وتستقطب نسخة هذا العام شركات عالمية بارزة، بما فيها شركة جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران من الولايات المتحدة، وشركة إل 3 هاريس تكنولوجيز من الولايات المتحدة، وشركة إنسيتو من الولايات المتحدة، وشركة نكستر سيستمز الفرنسية، ومجموعة الدفاع الأوكرانية، وشركة فينكانتييري الإيطالية، وشركة إيه إل آي تي الصينية، وغيرها العديد من الشركات العالمية الرائدة التي تتخذ من «يومكس» و«سيمتكس» منصة لإطلاق أحدث ابتكاراتها وتقنياتها في قطاعات الأنظمة غير المأهولة.

وتشتمل النسخة الخامسة على عروض حية تُقام في منطقة تلال سويحان، التي تُعد منصة نوعية لاستعراض الأنظمة الجوية والأرضية غير المأهولة وغيرها من تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المشاركة في المعرض، وستشهد العروض التي يصل عددها 15 عرضاً الكشف عن 22 من التقنيات المتقدمة، وأحدث الابتكارات الجديدة في مجال الأنظمة غير المأهولة. كما تستضيف هذه النسخة «مسار التكنولوجيا الحديثة» الذي يتضمن مساراً يهدف إلى أخذ الزوّار في رحلة تسلط الضوء على أحدث التقنيات الجديدة والمتقدمة التي يقدمها المعرضان، ومحادثات «يومكس»، أفضل الحلول المبتكرة للتحديات، وسبل استشراف المستقبل في عالم تتسارع فيه التطورات العلمية والابتكارات ويتزايد فيه الاعتماد على الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي.

• صفقات اليومين الأول والثاني من النسخة الخامسة تقفز 159%، مقارنة بالفترة نفسها في نسخة عام 2020.

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