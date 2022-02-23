الامارات | «الموارد البشرية» تطلع العمال على حقوقهم وواجباتهم بـ 7 لغات

شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تطلع العمال على حقوقهم وواجباتهم بـ 7 لغات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين دليلاً إرشادياً يستهدف تعريف العاملين في القطاع الخاص بحقوقهم وواجباتهم القانونية، بسبع لغات تشمل: العربية والإنجليزية والأوردو والبنغالية والصينية والهندية والماليمالامية.

كما اشتمل الدليل على خطوات تقديم الشكوى العمالية.

وتضمّن الدليل مجموعة من الإرشادات لزيادة وعي العامل بحقوقه وواجباته، خلال فترة ما قبل وصوله إلى دولة الإمارات وبعد وصوله إليها ومزاولة عمله فيها، إلى جانب الإرشادات اللازمة عند انتهاء علاقة العمل.

ومن الإرشادات المتعلقة بمرحلة ما قبل القدوم إلى الدولة، الاطلاع بشكل تام على عرض العمل، لاسيما من حيث المُسمى الوظيفي والمسؤوليات والامتيازات وقيمة الأجر، والاطلاع على الملحق التفصيلي المرفق بعرض العمل، لمعرفة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل في دولة الامارات.

ومن الإرشادات لمرحلة قدوم العامل إلى الدولة، التوقيع على عقد العمل الذي تم الاتفاق عليه مع صاحب العمل، والاطلاع والحصول على نسخة من العقد بعد التوقيع عليه، من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، أو زيارة أحد مراكز خدمات الإرشاد والتوجيه، وعدم تحمّله رسوم وكلفة الاستقدام والاستخدام.

أما الإرشادات عند مزاولة المهنة، فمنها التزام العامل بتأدية العمل بنفسه وفق توجيه وإشراف صاحب العمل أو مَن ينوب عنه، وطبقاً لما هو محدد في العقد، وألا يقوم بتعهيد العمل إلى أيّ عامل أو أيّ شخص آخر.

وكذلك الالتزام بحُسن السلوك والأخلاق أثناء العمل، والمحافظة على وسائل الإنتاج وأدوات العمل التي في عهدته، والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم عمله، وعدم إفشاء أسرار العمل، إلى جانب عدم الاحتفاظ بصفة شخصية بأي أصول للأوراق أو المستندات الورقية أو الإلكترونية المرتبطة بأسرار العمل من دون إذن من صاحب العمل أو من ينوب عنه.

ويقدم الدليل أيضاً مجموعة من الإرشادات والخطوات التي يجب اتباعها في حال رغبة أي من الطرفين في إنهاء العلاقة التعاقدية، إلى جانب خطوات تقديم الشكوى العمالية، فضلاً عن القنوات المتاحة للتواصل مع الوزارة.

• الدليل تضمّن إرشادات لتوعية العامل بحقوقه وواجباته، خلال فترة ما قبل وصوله إلى الدولة.

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