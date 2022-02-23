الامارات | «صحة» تؤكد أهمية استحواذها على «مستشفى سلمى»

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة» تؤكد أهمية استحواذها على «مستشفى سلمى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) أهمية استحواذها على «مستشفى سلمى» لإعادة تأهيل الأطفال لتوفير رعاية عالية الجودة وإعادة تأهيلهم على المدى الطويل للحالات الصعبة.

وأوضحت -خلال جولة نظمها المستشفى لممثلي وسائل الإعلام أمس- أن الخطوة تتماشى مع رؤية «صحة» لتوفير نظام رعاية صحية متكامل ومتقدم، يحسن وصول المريض إلى خدمات الرعاية ويرفع من تجربة العلاج، إذ أنه من خلال مستشفى «سلمى» أصبحت «صحة» تتمتع بالقدرات والخبرات اللازمة لتوسيع نطاق خدماتها لتشمل رعاية الأطفال وإعادة تأهيلهم في مرحلة ما بعد الحالات المرضية الحادة وطويلة الأمد، ما يرسخ مكانتها بوصفها مزوداً مفضلاً لهذه النوعية من الخدمات الطبية المتخصصة.

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