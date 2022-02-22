الامارات | محمد بن زايد يستقبل رئيس مجلس الشعب الهندي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل رئيس مجلس الشعب الهندي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم في مجلس قصر البحر أوم بيرلا رئيـس مجـلس الشــعب الهندي، الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب سموه برئيس مجلس الشعب الهندي، وبحث معه تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة المجال البرلماني، وسبل دعم هذه العلاقات وتنميتها ودفعها إلى الأمام خلال الفترة المقبلة في إطار ما يجمع بين دولة الإمارات والهند من شراكة استراتيجية شاملة.

وتطرق اللقاء الى القمة المرئية الإماراتية - الهندية التي عقدت مؤخراً وما أسفرت عنه من توقيع " اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة" وإطلاق "الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة " حول الآفاق المستقبلية للشراكة التنموية بين البلدين.

وتناول اللقاء دور البرلمانات في تعزيز العلاقات بين الشعوب، ودعم قيم السلام والتعايش، وأهمية دفع العلاقات البرلمانية الإماراتية - الهندية إلى الأمام خلال الفترة المقبلة في إطار ما تشهده علاقات البلدين من تطور شامل على جميع المستويات.

حضر اللقاء في مجلس قصر البحر،رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

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