الامارات | مكتوم بن محمد: محمد بن راشد أراد عبر «المتحف» مأسسة استشراف المستقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد: محمد بن راشد أراد عبر «المتحف» مأسسة استشراف المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي "محمد بن راشد أراد عبر متحف المستقبل مأسسة استشراف المستقبل واستكشاف فرصه والاستفادة منها لترسيخ تنافسية الوطن وتعزيز التحول نحو اقتصاد المعرفة واستشراف حلول علمية وعملية لتحديات الغد".

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