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الامارات | تعرفوا عن قرب على أجمل مبنى على وجه الأرض.. فيديو

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم

التاريخ: 22 فبراير 2022

نشر تلفزيون سما دبي مقطع فيديو عن قرب للتعرف على أجمل مبنى على وجه الأرض "متحف المستقبل".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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