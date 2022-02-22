الامارات | محمد بن راشد يشهد الحفل الرسمي لافتتاح متحف المستقبل الآن

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشهد الحفل الرسمي لافتتاح متحف المستقبل الآن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المصدر: موقع الإمارات اليوم التاريخ: 22 فبراير 2022

يشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الحفل الرسمي لافتتاح متحف المستقبل الآن.

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