الامارات | مكتوم بن محمد: اليوم تنطلق الإمارات إلى مستقبل جديد من أجمل مبنى على وجه الأرض

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد: اليوم تنطلق الإمارات إلى مستقبل جديد من أجمل مبنى على وجه الأرض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إن اليوم ستنطلق الإمارات إلى مستقبل جديد من أجمل مبنى على وجه الأرض "متحف المستقبل، الذي سيتم افتتاحه خلال ساعات بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وعدد من كبار الشخصيات الوطنية.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد في حسابه الرسمي على "تويتر": "يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن "المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم"، واليوم تنطلق الإمارات إلى مستقبل جديد من أجمل مبنى على وجه الأرض، تحتضنه دبي ليكون حلقة الوصل بين حاضرنا ومستقبلنا الذي نريد تحقيقه اليوم".

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