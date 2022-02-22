الامارات | تزامنا مع افتتاحه.. مطارات دبي ترحب بالمسافرين بختم "متحف المستقبل ".. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع افتتاحه.. مطارات دبي ترحب بالمسافرين بختم "متحف المستقبل ".. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحب موظفوا مطارات دبي بالمسافرين القادمين إلى الدولة، بختم أجمل مبنى على وجه الأرض، متحف دبي للمستقبل، الذي يعد أيقونة معمارية هي الأجمل على وجه الأرض ومحطة جديدة لتحقيق مستقبل أفضل للبشرية، ويشهد افتتاحه اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وعدد من كبار الشخصيات الوطنية.

ويقوم موظفوا مطارات دبي بطبع ختم "متحف المستقبل" على صفحة تأشيرات دخول المسافرين إليها، وذلك تزامناً مع افتتاح "أجمل مبنى على وجه الأرض".

ويستقبل متحف المستقبل بمبناه الأيقوني الأجمل في العالم بارتفاع 77 متراً الزوار من مختلف أنحاء الدولة والعالم للتعرف على اتجاهات المستقبل وأفكار الغد والإسهام في تصور المستقبل الذي تتطلع إليه البشرية.

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